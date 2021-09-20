В Раде хотят допускать к работе только вакцинированных нардепов

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Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк предложила допускать до работы в парламенте только тех нардепов, которые привиты против коронавируса

Об этом она сказала на заседании Согласительного совета, пишет RegioNews.

Кондратюк призвала всех украинцев сделать прививку от коронавирусной болезни.

При этом она отметила, что, возможно, необходимо принять решение о допуске к работе в парламенте только вакцинированных лиц или лиц, которые имеют справки о том, что переболели COVID-19.

По словам вице-спикера, это побудило бы людей делать прививки.

Также во время заседания Согласительного совета председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий призвал руководство парламента предусмотреть для невакцинированных депутатов ежедневную сдачу тестов на COVID-19.

Напомним, ранее в Минздраве предлагали ужесточить ответственность за подделку COVID-сертификатов.