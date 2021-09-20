12:59  20 сентября
В Раде хотят допускать к работе только вакцинированных нардепов
10:41  20 сентября
Дела Майдана: задержан экс-чиновник МВД по подозрению в убийстве трех активистов
08:04  20 сентября
Оккупанты на Донбассе снова ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
20 сентября 2021, 12:59 230

В Раде хотят допускать к работе только вакцинированных нардепов

20 сентября 2021, 12:59 230
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк предложила допускать до работы в парламенте только тех нардепов, которые привиты против коронавируса

Об этом она сказала на заседании Согласительного совета, пишет RegioNews.

Кондратюк призвала всех украинцев сделать прививку от коронавирусной болезни.

При этом она отметила, что, возможно, необходимо принять решение о допуске к работе в парламенте только вакцинированных лиц или лиц, которые имеют справки о том, что переболели COVID-19.

По словам вице-спикера, это побудило бы людей делать прививки.

Также во время заседания Согласительного совета председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий призвал руководство парламента предусмотреть для невакцинированных депутатов ежедневную сдачу тестов на COVID-19.

Напомним, ранее в Минздраве предлагали ужесточить ответственность за подделку COVID-сертификатов.

Украина

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua