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07 сентября 2021, 14:02 17

Разумков на среду созвал внеочередную Раду: повестка дня

07 сентября 2021, 14:02 17
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Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в среду 8 сентября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на распоряжение главы парламента, копию которого на своей странице в Facebook опубликовала спикер руководителя парламента Ольга Туний.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 8 сентября, по требованию 153 народных депутатов. На внеочередное заседание народные депутаты соберутся сразу после завершения очередного. На повестке дня-проект постановления Об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380)", - отметила пресс-секретарь Разумкова.

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