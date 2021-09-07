Разумков на среду созвал внеочередную Раду: повестка дня

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на распоряжение главы парламента, копию которого на своей странице в Facebook опубликовала спикер руководителя парламента Ольга Туний.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 8 сентября, по требованию 153 народных депутатов. На внеочередное заседание народные депутаты соберутся сразу после завершения очередного. На повестке дня-проект постановления Об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380)", - отметила пресс-секретарь Разумкова.