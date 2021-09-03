Зеленский в США заявил о поддержке двойного гражданства

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США заявил, что поддерживает введение двойного гражданства для тех украинцев, которые живут за пределами Украины. Однако, по его мнению, это сложный вопрос

Как передает RegioNews, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова президента во время встречи со студентами Стэнфордского университета.

Да, я за двойное гражданство. Чтобы можно было получить украинское гражданство, не теряя американское", - сказал президент.

По словам Зеленского, парламент сейчас изучает этот вопрос. В мирное время введение двойного гражданства не было бы проблемой, однако сейчас это "сложный вопрос" из-за временной оккупации Крыма, где Россия выдает российские паспорта уже на протяжении двадцати лет, а также выдала гражданам Украины около 600 тысяч паспортов на временно оккупированной территории Донбасса.

Здесь нужен индивидуальный подход, адаптированный для конкретных групп, конкретных стран в конкретных сообществах", - добавил Зеленский.

По его мнению, отдельные граждане получают паспорта других государств "не с очень хорошими намерениями".

Ранее сообщалось, что на официальной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена говорили о Крыме, деоккупации и стратегическом партнерстве. По результатам встречи страны опубликовали заявление о стратегическом партнерстве, в котором говорится, в частности, о противодействии российской агрессии.