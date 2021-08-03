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03 серпня 2021, 10:42 23

В МВС не підтримують розділення міністерства

03 серпня 2021, 10:42 23
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Фото з відкритих джерел
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В міністерстві внутрішніх справ вважають, що поділ відомства не має практичного сенсу.

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна

У міністерстві пояснюють, що включення Нацгвардії в структуру МВС - широко поширена практика в країнах Європейського Союзу, що, зокрема забезпечує ефективну взаємодію гвардійців і поліцейських при охороні громадського порядку на масових акціях.

"Скажіть, будь ласка, для чого руйнувати те, що і так добре працює?",- уточнив співрозмовник видання в керівництві МВС і додав, що у президент і так має достатньо важелів впливу на Нацгвардію як Верховний головнокомандувач

Нагадаємо, що в Офісі президента підтримують розподіл МВС.

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що велика кількість органів в системі Міністерства внутрішніх справ ускладнює управління ними.

"Щоб їх функціонал працював на сто відсотків і щоб не було буксирування реформ, цілком раціонально - переглянути внутрішній баланс в цій системі і вивести частину структур з системи МВС", - зазначив Подоляк.

Перед цим лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про план розділення правоохоронного міністерства.

МВС Офіс президента Нацгвардія президент ЄС

 
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