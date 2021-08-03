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03 августа 2021, 10:42 19

В МВД не поддерживают разделение министерства

03 августа 2021, 10:42 19
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Фото из открытых источников
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В Министерстве внутренних дел считают, что разделение ведомства не имеет практического смысла.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина

В министерстве поясняют, что включение Нацгвардии в структуру МВД - широко распространенная практика в странах Европейского Союза, что, в частности обеспечивает эффективное взаимодействие гвардейцев и полицейских при охране общественного порядка на массовых акциях.

"Скажите, пожалуйста, для чего разрушать то, что и так хорошо работает?",- уточнил собеседник издания в руководстве МВД и добавил, что президент и так имеет достаточно рычагов влияния на Нацгвардию как Верховный главнокомандующий

Напомним, что в Офисе президента поддерживают распределение МВД.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что большое количество органов в системе Министерства внутренних дел осложняет управление ими.

"Чтобы их функционал работал на сто процентов и чтобы не было буксировки реформ, вполне рационально - пересмотреть внутренний баланс в этой системе и вывести часть структур из системы МВД", - отметил Подоляк.

Перед этим лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о плане разделения правоохранительного министерства.

МВД Офис президента Нацгвардия президент ЕС

 
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