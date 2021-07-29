Арахамія прогнозує, що зустріч Зеленського та Байдена відбуватиметься на підвищених тонах

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Про це пише Regionews з посиланням на Україна 24.

За його словами, під час зустрічі буде обговорено низку важливих питань, а непублічна частина може відбуватися на підвищених тонах через узгодження Штатами та Німеччиною завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", який будується в обхід України.

"Я очікую, враховуючи градус, що щонайменше непублічна зустріч Зеленського з Байденом буде на підвищених тонах. США сьогодні багато в чому недооцінюють, а може вдають, що недооцінюють, удар, який вони завдають таким вчинком. Дипломатичною мовою кажуть, що "ми глибоко стривожені" тощо, а недипломатичною люди кажуть, як є. Коли партнери один з одним розмовляють, вони повинні говорити бачення очима одного партнера і іншого партнера. Всі розуміють, що зараз головна подача на Німеччину і загравання США з Росією - це, по суті, якась така неформальна коаліція проти Китаю", - заявив нардеп.

У свою чергу колега Арахамії, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що Арахамія кажучи про "зустріч на підвищених тонах" мав на увазі зустріч рівноправних партнерів

Нагадаємо, що візит Президента України Володимира Зеленського до США запланований на 30 серпня.