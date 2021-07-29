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29 июля 2021, 15:42 3

Арахамия прогнозирует, что встреча Зеленского и Байдена будет происходить на повышенных тонах

29 июля 2021, 15:42 3
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Фото из открытых источников
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Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джо Байдена будет проходить на повышенных тонах

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Украина 24.

По его словам, во время встречи будет обсужден ряд важных вопросов, а непубличная часть может происходить на повышенных тонах через согласование Штатами и Германией завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2", который строится в обход Украины.

"Я ожидаю, учитывая градус, что по меньшей мере непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может делают вид, что недооценивают, удар, который они наносят таким поступком. Дипломатическим языком говорят, что "мы глубоко встревожены" и прочее, а дипломатическим люди говорят, как есть. Когда партнеры друг с другом разговаривают, они должны говорить видения глазами одного партнера и другого партнера. Все понимают, что сейчас главная подача на Германию и заигрывание США с Россией - это, по сути, какая - то такая неформальная коалиция против Китая", - заявил нардеп.

В свою очередь коллега Арахамії, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что Арахамия говоря о "встреча на повышенных тонах" имел в виду встречу равноправных партнеров

Напомним, что визит Президента Украины Владимира Зеленского в США запланирован на 30 августа.

Украина США Германия Слуга народа президент

 
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