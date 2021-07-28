Рада не будет рассматривать 24 августа законопроект Зеленского о Большом государственном гербе - Разумков

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что Верховная Рада не будет на торжественном заседании 24 августа рассматривать законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о большой герб.

Как передает Regionews об этом руководитель парламента сообщил во время брифинга в Николаеве.

Он подтвердил, что 23 августа планируется внеочередное заседание парламента по Крымской платформе.

"Сейчас идет сбор подписей. Я уверен, что будет собрано более 150 подписей необходимых для проведения такого заседания", - добавил Разумков.

В то же время спикер опроверг информацию, что на заседании 24 августа будет рассматриваться законопроект о Большом гербе. По словам Разумкова, это будет торжественное заседание где не предусмотрено принятие решений.

Напомним, что накануне заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что 24 августа Рада может рассмотреть законопроект о Большом гербе.