08:34  28 июля
Коронавирус в Украине: 717 новых случаев за сутки
10:36  28 июля
На Луганщине в пожаре сгорело почти 20 га сухой травы
08:11  28 июля
На Донбассе четыре обстрела украинских позиций за минувшие сутки, три - от начала новых
UA | RU
UA | RU
28 июля 2021, 10:51 296

Рада не будет рассматривать 24 августа законопроект Зеленского о Большом государственном гербе - Разумков

28 июля 2021, 10:51 296
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что Верховная Рада не будет на торжественном заседании 24 августа рассматривать законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о большой герб.

Как передает Regionews об этом руководитель парламента сообщил во время брифинга в Николаеве.

Он подтвердил, что 23 августа планируется внеочередное заседание парламента по Крымской платформе.

"Сейчас идет сбор подписей. Я уверен, что будет собрано более 150 подписей необходимых для проведения такого заседания", - добавил Разумков.

В то же время спикер опроверг информацию, что на заседании 24 августа будет рассматриваться законопроект о Большом гербе. По словам Разумкова, это будет торжественное заседание где не предусмотрено принятие решений.

Напомним, что накануне заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что 24 августа Рада может рассмотреть законопроект о Большом гербе.

Слуга народа спикер Верховная Рада заседание фракция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua