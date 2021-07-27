У "слузі народу" розповіли, що Рада розгляне на позачергових засіданнях у серпні

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Верховна Рада України збереться на позачергове засідання 23 і 24 серпня. Нардепи, ймовірно, голосуватимуть за постанову про деокупацію Криму, а також може бути проголосований Великий герб.

Про це пише Regionews з посиланням на Україна 24

За словами заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук 23 серпня планується голосування за постанову, яку ініціював голова парламенту Дмитро Разумков

"Воно є на сайті ВР і її підписали близько ста депутатів з різних фракцій. Вона є закликом до парламентів країн світу, до асамблей, до роботи на рівні парламентів, яка стосуватиметься деокупації Криму", - пояснила Кравчук в ефірі телеканалу.

Водночас, на 24 серпня Порядок денний ще НЕ сформували. Кравчук допустила, що депутати розглянуть законопроект Володимира Зеленського про Великий герб.

"Крім того, що це буде урочисте засідання до Дня Незалежності, очевидно, може бути проголосований Великий герб. Я думаю, що при наявності позитивних сигналів, набереться 300 голосів, то це питання буде виноситися (на голосування - ред.)", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, що заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що депутати можуть розглянути законопроєкт Зеленського про Великий герб не раніше вересня.