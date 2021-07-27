12:54  27 липня
На Херсонщині все ще фіксують пікові навантаження у COVID-лікарнях
13:41  27 липня
СБУ підозрює керівництво АРМА у корупції: шістьом особам оголошено підозру
15:26  27 липня
Розвідка попередила про підготовку бойовиками на Донбасі нових вогневих позицій
UA | RU
UA | RU
27 липня 2021, 13:40 8

У "слузі народу" розповіли, що Рада розгляне на позачергових засіданнях у серпні

27 липня 2021, 13:40 8
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада України збереться на позачергове засідання 23 і 24 серпня. Нардепи, ймовірно, голосуватимуть за постанову про деокупацію Криму, а також може бути проголосований Великий герб.

Про це пише Regionews з посиланням на Україна 24

За словами заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук 23 серпня планується голосування за постанову, яку ініціював голова парламенту Дмитро Разумков

"Воно є на сайті ВР і її підписали близько ста депутатів з різних фракцій. Вона є закликом до парламентів країн світу, до асамблей, до роботи на рівні парламентів, яка стосуватиметься деокупації Криму", - пояснила Кравчук в ефірі телеканалу.

Водночас, на 24 серпня Порядок денний ще НЕ сформували. Кравчук допустила, що депутати розглянуть законопроект Володимира Зеленського про Великий герб.

"Крім того, що це буде урочисте засідання до Дня Незалежності, очевидно, може бути проголосований Великий герб. Я думаю, що при наявності позитивних сигналів, набереться 300 голосів, то це питання буде виноситися (на голосування - ред.)", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, що заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що депутати можуть розглянути законопроєкт Зеленського про Великий герб не раніше вересня.

герб спікер Верховна Рада засідання порядок денний

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram