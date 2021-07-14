Разумков шкодує про відставку Авакова, але проголосує за

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков шкодує про рішення міністра внутріх справ Арсена Авакова подати відставку, однак проголосує за неї.

Як пише Regionews, про це він заявив в інтерв’ю на hromadske.

Він вцілому позитивно оцінює діяльність міністра хоч ми можемо знайти мільйон проблем" у його діяльності.

"Він був і поки залишається хорошим міністром, якісно виконуючи свої обов'язки", – сказав Разумков.

На уточнююче питання чи шкодує він про відставку Авакова, Разумков відповів ствердно, однак додав, що, оскільки це особиста заява міністра, то він підтримає.

Він додав, що готовий підтримати призначення на посаду очільника МВС депутата від "Слуги Народу" Дениса Монастирського.

"Я починав роботу з Денисом Анатолійовичем ще під час передвиборчої кампанії. Я вважаю його фаховою людиною, добре обізнаною в роботі Міністерства внутрішніх справ", – зазначив очільник парламенту.

13 липня 2021 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав заяву про відставку зі своєї посади за власним бажанням. Офіційних пояснень такого рішення міністра не було. Авакова може замінити Денис Монастирський, голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.