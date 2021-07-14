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14 июля 2021, 20:51 19

Разумков сожалеет об отставке Авакова, но проголосует за

14 июля 2021, 20:51 19
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Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сожалеет о решении министра внутренних дел Арсена Авакова подать отставку, однако проголосует за нее.

Как пишет Regionews об этом он заявил в интервью на hromadske.

Он в целом положительно оценивает деятельность министра хоть мы можем найти миллион проблем" в его деятельности.

" Он был и пока остается хорошим министром, качественно выполняя свои обязанности", – сказал Разумков.

На уточняющий вопрос жалеет ли он об отставке Авакова, Разумков ответил утвердительно, однако добавил, что, поскольку это личное заявление министра, то он поддержит.

Он добавил, что готов поддержать назначение на должность главы МВД депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

"Я начинал работу с Денисом Анатольевичем еще во время предвыборной кампании. Я считаю его профессиональным человеком, хорошо осведомленным в работе Министерства внутренних дел", – отметил глава парламента.

13 июля 2021 года министр внутренних дел Арсен Аваков подал заявление об отставке со своего поста по собственному желанию. Официальных объяснений такого решения министра не было. Авакова может заменить Денис Монастырский, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Аваков МВД Слуга народа парламент правоохранители

 
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