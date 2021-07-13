В Україні розробляють закон про нацспільноти, - Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз триває робота над розробкою законопроєкту про національні спільноти в Україні

Про це він повідомив під час виступу на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика", пише RegioNews.

"Офісом президента і мною особисто було поставлено завдання розробки якісно нового та прогресивного законодавства. І зараз іде активна робота над законом (законопроєктом — ред.) про національні спільноти в Україні”, - сказав Зеленський.

Він додав, що закон має бути саме про спільноти, а не меншини. За словами президента, жодна національність у нашій державі "не має відчувати себе меншиною, менш важливою, менш захищеною чи менш щасливою, ніхто не може бути в меншості, бо всі ми є громадяни України і ми всі рівні”.

Нагадаємо, 1 липня Рада схвалила закон про корінні народи.