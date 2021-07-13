В Украине разрабатывают закон о нацсообществах, - Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас идет работа над разработкой законопроекта О национальных сообществах в Украине

Об этом он сообщил во время выступления на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", пишет RegioNews.

"Офисом президента и мной лично была поставлена задача разработки качественно нового и прогрессивного законодательства. И сейчас идет активная работа над законом (законопроектом — ред.) о национальных сообществах в Украине”, - сказал Зеленский.

Он добавил, что закон должен быть именно о сообщества, а не меньшинства. По словам президента, ни одна национальность в нашем государстве "не должна чувствовать себя меньшинством, менее важной, менее защищенной или менее счастливой, никто не может быть в меньшинстве, потому что все мы граждане Украины и мы все равны”.

Напомним, 1 июля Рада одобрила закон о коренных народах.