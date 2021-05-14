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14 травня 2021, 11:46 150

В Україні набув чинності закон про заочне засудження

14 травня 2021, 11:46 150
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Документ передбачає внесення змін до статті 281 КПК
Документ передбачає внесення змін до статті 281 КПК
Фото з відкритих джерел
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В Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення окремих положень у звʼязку зі здійсненням спеціального досудового розслідування". Документ спрощує процедуру спеціального досудового розслідування і заочного засудження осіб, котрі переховуються від правосуддя в Росії чи на окупованих територіях.

Як пише RegioNews, документ напередодні опублікували в газеті "Голос України".

Закон передбачає внесення змін до статті 281 КПК, якими визначаються дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного:

  • якщо його місцеперебування невідоме;
  • якщо підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Також документ дає змогу судам розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук.

Ухвалені зміни до КПК передбачають, що у разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук, строк дії ухвали не зазначається та розмір застави не визначається.

Підставами для проведення досудового розслідування чи спеціального судового провадження визначається:

  • ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду;
  • винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила відповідний закон 27 квітня. Президент Володимир Зеленський підписав документ 11 травня.

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