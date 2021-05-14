В Украине вступил в силу закон о заочном осуждении

Документ предусматривает внесение изменений в статью 281 УПК

Документ предусматривает внесение изменений в статью 281 УПК

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В Украине вступил в силу закон"О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования". Документ упрощает процедуру специального досудебного расследования и заочного осуждения лиц, скрывающихся от правосудия в России или на оккупированных территориях.

Как пишет RegioNews, документ накануне опубликовали в газете "Голос Украины".

Закон предусматривает внесение изменений в статью 281 УПК, которыми определяются два основания для объявления в розыск подозреваемого:

если его местопребывание неизвестно;

если подозреваемый уклоняется от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда.

Также документ позволяет судам рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и его избрании при отсутствии подозреваемого, обвиняемого в случае наличия постановления о его розыске.

Принятые изменения в УПК предусматривают, что в случае избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, обвиняемого в случае наличия постановления о его розыске, срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

Основаниями для проведения досудебного расследования или специального судебного производства определяется:

уклонение от явки на вызов следователя, прокурора или судебный вызов следственного судьи, суда;

вынесение постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск.

Напомним, Верховная Рада приняла соответствующий закон 27 апреля. Президент Владимир Зеленский подписал документ 11 мая.