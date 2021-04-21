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21 квітня 2021, 14:01 549

Брата Вовка звільнили з військової служби у зовнішній розвідці

21 квітня 2021, 14:01 549
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Підполковника Зонтова також притягнуто до дисциплінарної відповідальності
Підполковника Зонтова також притягнуто до дисциплінарної відповідальності
Фото: з відкритих джерел
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В Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що проведене службове розслідування виявило факти порушення братом голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрієм Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба зовнішньої розвідки.

Ю. Зонтова звільнено з військової служби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках превалювання принципів доброчесності в діяльності співробітників Служби зовнішньої розвідки підполковника Зонтова притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з військової служби.

Нагадаємо, 9 квітня затриманого на хабарі брата судді Вовка відправили під варту із заставою у 35 мільйонів. Під вартою затриманий буде до 4 червня.

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