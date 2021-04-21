Брата Вовка уволили с военной службы во внешней разведке

Подполковник Зонтов также привлечен к дисциплинарной ответственности

Подполковник Зонтов также привлечен к дисциплинарной ответственности

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В Службе внешней разведки Украины сообщили, что проведенное служебное расследование выявило факты нарушения братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрием Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба внешней разведки.

Ю. Зонтов уволен с военной службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках превалирования принципов добропорядочности в деятельности сотрудников Службы внешней разведки подполковник Зонтов привлечен к дисциплинарной ответственности и уволен с военной службы.

Напомним, 9 апреля задержанного на взятке брата судьи Вовка отправили под стражу с залогом в 35 миллионов. Под стражей задержанный будет до 4 июня.