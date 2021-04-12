Степанова запросять на годину запитань до уряду: про що доповідатиме

Його хочуть заслухати у Верховній Раді у п'ятницю, 16 квітня

Його хочуть заслухати у Верховній Раді у п'ятницю, 16 квітня

Фото: МОЗ

Про це заявив заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у ході погоджувальної ради парламенту, пише RegioNews.

Йдеться про його доповідь на годині запитань до уряду.

"Буде справедливо на годині запитань до уряду заслухати знову пана Степанова з питанням видозмінення або удосконалення національного плану вакцинації, щоб він доповів нам, що відбувається з цими додатковими партіями вакцин... і що робиться для того, щоб збільшити довіру населення до вакцинації", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, що цього тижня Рада може зібратися на два позачергові засідання.