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12 квітня 2021, 12:59 200

Степанова запросять на годину запитань до уряду: про що доповідатиме

12 квітня 2021, 12:59 200
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Його хочуть заслухати у Верховній Раді у п'ятницю, 16 квітня
Його хочуть заслухати у Верховній Раді у п'ятницю, 16 квітня
Фото: МОЗ
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Главу Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова хочуть заслухати у Верховній Раді у п'ятницю, 16 квітня.

Про це заявив заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у ході погоджувальної ради парламенту, пише RegioNews.

Йдеться про його доповідь на годині запитань до уряду.

"Буде справедливо на годині запитань до уряду заслухати знову пана Степанова з питанням видозмінення або удосконалення національного плану вакцинації, щоб він доповів нам, що відбувається з цими додатковими партіями вакцин... і що робиться для того, щоб збільшити довіру населення до вакцинації", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, що цього тижня Рада може зібратися на два позачергові засідання.

Україна Верховна Рада парламент Максим Степанов Олександр Корнієнко

 
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