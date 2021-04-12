Степанова запросять на годину запитань до уряду: про що доповідатиме
Його хочуть заслухати у Верховній Раді у п'ятницю, 16 квітня
Його хочуть заслухати у Верховній Раді у п'ятницю, 16 квітня
Главу Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова хочуть заслухати у Верховній Раді у п'ятницю, 16 квітня.
Про це заявив заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у ході погоджувальної ради парламенту, пише RegioNews.
Йдеться про його доповідь на годині запитань до уряду.
"Буде справедливо на годині запитань до уряду заслухати знову пана Степанова з питанням видозмінення або удосконалення національного плану вакцинації, щоб він доповів нам, що відбувається з цими додатковими партіями вакцин... і що робиться для того, щоб збільшити довіру населення до вакцинації", - підкреслив нардеп.
Нагадаємо, що цього тижня Рада може зібратися на два позачергові засідання.
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