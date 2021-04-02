Довибори у Раду: на одній з дільниць 87 округу пропали бюлетені

Вибори на цій дільниці визнали недійсними

Вибори на цій дільниці визнали недійсними

Фото: Facebook

На одній дільниць 87 округу, що на Прикарпатті вибори визнали недійсними через пропажу частини бюлетенів. На цій дільниці перемагав Олександр Шевченко. У нього було 377 голосів, а у Василя Вірастюка – 141.

Як передає RegioNews, про це повідомили у русі "Чесно".

Причина визнання виборів недійсними - пропажа частини бюлетенів, які були проголосовані за кандидата Олександра Шевченка. Таких бюлетенів нарахували 100 штук.

Під час визнання виборів на одній з дільниць недійсними, були члени ОВК, які голосували проти. Але більшість була "за”.

Станом на ранок 2 квітня, продовжується підрахунок голосів по іншим дільницям.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області окружна виборча комісія № 87 прийняла протоколи від усіх дільниць, результати виборів, імовірно, оголосять 2 квітня.