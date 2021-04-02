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02 апреля 2021, 09:52 99

Довыборы в Раду: на одном из участков 87 округа пропали бюллетени

02 апреля 2021, 09:52 99
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Выборы на этом участке признали недействительными
Выборы на этом участке признали недействительными
Фото: Facebook
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На одном участке 87 округа, что на Прикарпатье выборы признали недействительными из-за пропажи части бюллетеней. На этом участке побеждал Александр Шевченко. У него было 377 голосов, а у Василия Вирастюка – 141.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в движении "Честно".

Причина признания выборов недействительными - пропажа части бюллетеней, которые были проголосованы за кандидата Александра Шевченко. Таких бюллетеней насчитали 100 штук.

Во время признания выборов на одном из участков недействительными, были члены ОИК, которые голосовали против. Но большинство было "за”.

По состоянию на утро 2 апреля, продолжается подсчет голосов по другим участкам.

Напомним, в Ивано-Франковской области окружная избирательная комиссия № 87 приняла протоколы от всех участков, результаты выборов, вероятно, объявят 2 апреля.

выборы Ивано-Франковск голосование Кандидат протокол

 
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