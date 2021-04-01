Права на песни и немалые сбережения: Что задекларировал главный "слуга" Корниенко

За 2020 год Корниенко на посту народного избранника заработал 510 426 гривен

За 2020 год Корниенко на посту народного избранника заработал 510 426 гривен

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Председатель политической партии "Слуга народа" и народный депутат Александр Корниенко подал электронную декларацию за 2020 год.

Как свидетельствуют данные его декларации в Едином реестре, он задекларировал права на песни, а также 70 тысяч долларов наличными, пишет RegioNews.

За 2020 год Корниенко на посту народного избранника заработал 510 426 гривен, а его жена получила 706 060 гривен дохода от собственного бизнеса. Вместе с тем Корниенко задекларировал 70 тысяч евро и 500 тысяч гривен наличными и почти 760 тысяч гривен и 150 долларов на банковских счетах.

Нардеп указал в декларации две квартиры площадью 112,6 и 84,5 квадратные метры за 4 412 554 и 200 тысяч гривен соответственно. Обе квартиры зарегистрированы на его жену, а в собственности самого нардепа земельный участок площадью 1300 квадратов.

В декларации глава "Слуги народа" указал автомобиль Citroen C5, который он приобрел в 2019 году.

Также нардеп обладает правами на песни музыкальной группы "2Саша". Он имеет 50% этого нематериального актива.

Напомним, в Украине завершилась нынешняя кампания декларирования.