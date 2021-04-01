14:50  01 апреля
В Украине завершилась нынешняя кампания декларирования
14:49  01 апреля
В Киеве могут продолжить жесткий карантин и после 16 апреля, - КГГА
08:11  01 апреля
Российские наемники совершили ряд провокаций на Донбассе
UA | RU
UA | RU
01 апреля 2021, 16:52 2

Права на песни и немалые сбережения: Что задекларировал главный "слуга" Корниенко

01 апреля 2021, 16:52 2
Читайте також українською мовою
За 2020 год Корниенко на посту народного избранника заработал 510 426 гривен
За 2020 год Корниенко на посту народного избранника заработал 510 426 гривен
Facebook
Читайте також
українською мовою

Председатель политической партии "Слуга народа" и народный депутат Александр Корниенко подал электронную декларацию за 2020 год.

Как свидетельствуют данные его декларации в Едином реестре, он задекларировал права на песни, а также 70 тысяч долларов наличными, пишет RegioNews.

За 2020 год Корниенко на посту народного избранника заработал 510 426 гривен, а его жена получила 706 060 гривен дохода от собственного бизнеса. Вместе с тем Корниенко задекларировал 70 тысяч евро и 500 тысяч гривен наличными и почти 760 тысяч гривен и 150 долларов на банковских счетах.

Нардеп указал в декларации две квартиры площадью 112,6 и 84,5 квадратные метры за 4 412 554 и 200 тысяч гривен соответственно. Обе квартиры зарегистрированы на его жену, а в собственности самого нардепа земельный участок площадью 1300 квадратов.

В декларации глава "Слуги народа" указал автомобиль Citroen C5, который он приобрел в 2019 году.

Также нардеп обладает правами на песни музыкальной группы "2Саша". Он имеет 50% этого нематериального актива.

Напомним, в Украине завершилась нынешняя кампания декларирования.

Украина Слуга народа декларации Декларация Александр Корниенко

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все публикации »
Виталий Бала
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram