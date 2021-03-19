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19 березня 2021, 18:58 4

В Україні створять національний фонд інвестицій

19 березня 2021, 18:58 4
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Таке розпорядження видав президент Володимир Зеленський
Таке розпорядження видав президент Володимир Зеленський
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський розпорядився створити національний фонд інвестицій. Рішення прийнято для формування сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних проектів і розвитку міжнародного економічного співробітництва.

Відповідний документ опубліковано на сайті президента, пише RegioNews.

Зокрема, Кабінету міністрів доручено вжити заходів щодо створення національного фонду інвестицій та нормування питань його діяльності. Уряд має визначити напрями діяльності фонду, органів його управління та їх повноважень, порядку формування статутного капіталу, джерел формування коштів фонду, використання прибутку і так далі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з'явиться Центр боротьби з фейками.

Кабмін Україна президент інвестиції офіс

 
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