В Украине создадут национальный фонд инвестиций
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать национальный фонд инвестиций. Решение принято для формирования благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов и развития международного экономического сотрудничества.
Соответствующий документ опубликован на сайте президента, пишет RegioNews.
В частности, Кабинету министров поручено принять меры по созданию национального фонда инвестиций и нормированию вопросов его деятельности. Правительство должно определить направления деятельности фонда, органов его управления и их полномочий, порядка формирования уставного капитала, источников формирования средств фонда, использование прибыли и так далее.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине появится Центр борьбы с фейками.