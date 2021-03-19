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19 марта 2021, 18:58 4

В Украине создадут национальный фонд инвестиций

19 марта 2021, 18:58 4
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Такое распоряжение издал президент Владимир Зеленский
Такое распоряжение издал президент Владимир Зеленский
Офис президента
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українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать национальный фонд инвестиций. Решение принято для формирования благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов и развития международного экономического сотрудничества.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента, пишет RegioNews.

В частности, Кабинету министров поручено принять меры по созданию национального фонда инвестиций и нормированию вопросов его деятельности. Правительство должно определить направления деятельности фонда, органов его управления и их полномочий, порядка формирования уставного капитала, источников формирования средств фонда, использование прибыли и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине появится Центр борьбы с фейками.

Кабмин Украина президент инвестиции офис

 
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