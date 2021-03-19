В Украине создадут национальный фонд инвестиций

Такое распоряжение издал президент Владимир Зеленский

Такое распоряжение издал президент Владимир Зеленский

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать национальный фонд инвестиций. Решение принято для формирования благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов и развития международного экономического сотрудничества.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента, пишет RegioNews.

В частности, Кабинету министров поручено принять меры по созданию национального фонда инвестиций и нормированию вопросов его деятельности. Правительство должно определить направления деятельности фонда, органов его управления и их полномочий, порядка формирования уставного капитала, источников формирования средств фонда, использование прибыли и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине появится Центр борьбы с фейками.