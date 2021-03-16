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16 березня 2021, 16:18 57

Справа Шеремета: Антоненка не привезли в суд, його прихильники рушили до СІЗО

16 березня 2021, 16:18 57
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Вони планують провести мітинг біля Лукянівського СІЗО, де тримають Андрія Антоненка
Вони планують провести мітинг біля Лукянівського СІЗО, де тримають Андрія Антоненка
Фото: ukrinform
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Сьогодні, 16 березня фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка не привезли із СІЗО на початок судового засідання.

Про це повідомляють видання Укрінформ, Pavlovsky.news, передає RegioNews.

Як заявила суддя Оксана Голуб, засідання перенесли на 23 березня, оскільки працівники Нацгвардії не змогли забезпечити безпечне доправлення Андрія Антоненка на засідання.

Водночас під судом зібралися активісти на підтримку трьох фігурантів справи - Юлії Кузьменко, Яни Дугарь та Андрія Антоненка.

Антоненко досі не привезли до Шевченківського суду, тому його прихильники попрямували в СІЗО”, - повідомляє Pavlovsky.news.

За інформацією журналістів, активісти можуть перейти до перекриття траси, вони палять димові шашки.

Нагадаємо, 9 березня активісти блокували виїзд з Шевченківського суду Києва, щоб перешкодити вивезенню Андрія Антоненка. Судове засідання у справі вбивства Шеремета перенесли.

Справа Шеремета

 
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