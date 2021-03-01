Боротьба з кнопкодавством: в парламенті запрацює сенсорна кнопка
Це повинно виключити кнопкодавство
Це повинно виключити кнопкодавство
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті встановили додаткові камери спостереження і ввели сенсорну кнопку. Це повинно виключити кнопкодавство.
Про це він заявив в ході засідання погоджувальної ради ВР, пише RegioNews.
"Вона працює, вона пройшла перевірку. З цього пленарного тижня ми вже зможемо використовувати її під час засідань, вона відповідає всім нормам. У нас є офіційне заключення, що вона може використовуватися", - сказав спікер ВР.
Разумков запропонував главам фракцій та депутатських груп зібратися завтра о 9:45, щоб всі змогли протестувати її роботу.
Нагадаємо, 12 лютого вперше народному депутату повідомили про підозру за "кнопкодавство".
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