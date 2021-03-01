Боротьба з кнопкодавством: в парламенті запрацює сенсорна кнопка

Про це він заявив в ході засідання погоджувальної ради ВР, пише RegioNews.

"Вона працює, вона пройшла перевірку. З цього пленарного тижня ми вже зможемо використовувати її під час засідань, вона відповідає всім нормам. У нас є офіційне заключення, що вона може використовуватися", - сказав спікер ВР.