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16 февраля 2021, 09:41 200

Зеленский провел совещание: дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных

16 февраля 2021, 09:41 200
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Совещание президент проводил после возвращения из ОАЭ
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное совещание в аэропорту "Борисполь" после прилета из Объединенных Арабских Эмиратов. На совещании обсуждалась гибель украинских военных на Донбассе.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Сообщается, что в настоящее время рассматривается три версии подрыва трех украинских военных на мине неподалеку Новолуганского: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами, теракт незаконных вооруженных формирований, халатное отношение военных к службе.

Вопросов и до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить в сутки. ГБР уже начало расследование", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, за 10 дней он ждет имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы.

Напомним, Кравчук сделал громкое заявление о разрешении конфликта на Донбассе. Он сказал, что Россия продолжает отрицать свое участие в войне на Донбассе.

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