Рада таки відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів

Цей закон відтерміновує до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОП, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп

Цей закон відтерміновує до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОП, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп

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Верховна Рада відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів. Народні депутати підтримали законопроєкт №4439-д.

За документ проголосували 319 нардепів, пише RegioNews. Цей закон відтерміновує до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОП, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп. Документ прив'язує граничні обсяги доходів різних груп ФОПів до встановлених законом розмірів мінімальної заробітної плати. Виключаються норми про компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафних санкцій, застосованих до бізнесу. Йдеться про так званий кешбек. Також скасовуються і штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів у РРО (ПРРО). До 1 січня 2022 року подовжується застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення бізнесом окремих вимог закону щодо використання РРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій) під час проведення розрахункових операцій. Нагадаємо, сьогодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету доопрацювати законопроєкт щодо врегулювання питання запровадження РРО для підприємців.

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