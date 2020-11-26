14:00  26 листопада
Кличко презентував книжку своїх ляпів
11:09  26 листопада
Понад 87 млн збитків: ДБР провело обшуки у працівників "Київоблагролісу"
14:16  26 листопада
У НАЗК хочуть, щоб за брехню у декларації на понад 1 млн гривень саджали до в'язниці
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2020, 13:47 464

Зеленський взяв участь у церемонії прощання з гендиректором КБ "Південне" Дегтяревим

26 листопада 2020, 13:47 464
Читайте также на русском языке
Дегтярев помер від коронавірусу
Дегтярев помер від коронавірусу
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії прощання з генеральним директором Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" Олександром Дегтяревим.

Церемонія відбулася сьогодні, 26 листопада, в Палаці культури машинобудівників в Дніпрі, пише RegioNews.

Глава держави поклав квіти до труни померлого та поспілкувався з рідними Олександра Дегтярева, висловивши їм співчуття. Президент наголосив, що його "смерть – це велика втрата для ракетно-космічної галузі України та всього світу".

"Це був великий український конструктор, видатний учений. Він багато чого зробив. Був директором КБ "Південне" багато років поспіль, починав з інженера. Мої співчуття рідним і близьким", – цитує слова Зеленського його пресслужба.

Також глава держави ініціював присвоєння Дегтяреву звання Героя України посмертно.

"Головне сьогодні – не забувати та підтримувати підприємство. Я обіцяю, що це обов’язково буде зроблено", – запевнив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що генеральний директор конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярев помер від коронавірусної хвороби.

Офіс президента смерть президент Дніпро візит
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку
Переможений переможець: львівський казус Садового
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »