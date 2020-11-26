Зеленський взяв участь у церемонії прощання з гендиректором КБ "Південне" Дегтяревим

Дегтярев помер від коронавірусу

Дегтярев помер від коронавірусу

Офіс президента

Церемонія відбулася сьогодні, 26 листопада, в Палаці культури машинобудівників в Дніпрі, пише RegioNews.

Глава держави поклав квіти до труни померлого та поспілкувався з рідними Олександра Дегтярева, висловивши їм співчуття. Президент наголосив, що його "смерть – це велика втрата для ракетно-космічної галузі України та всього світу".

"Це був великий український конструктор, видатний учений. Він багато чого зробив. Був директором КБ "Південне" багато років поспіль, починав з інженера. Мої співчуття рідним і близьким", – цитує слова Зеленського його пресслужба.

Також глава держави ініціював присвоєння Дегтяреву звання Героя України посмертно.

"Головне сьогодні – не забувати та підтримувати підприємство. Я обіцяю, що це обов’язково буде зроблено", – запевнив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що генеральний директор конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярев помер від коронавірусної хвороби.