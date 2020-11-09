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09 листопада 2020, 09:24

Вибори на окупованому Донбасі можуть пройти по мажоритарній системі - Кравчук

09 листопада 2020, 09:24
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Для цього необхідна повна демілітаризація території
Для цього необхідна повна демілітаризація території
Фото: з відкритих джерел
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Верхова Рада може прийняти спеціальний закон про вибори на Донбасі. На думку голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, самі вибори можуть відбутися за мажоритарною системою, однак тільки після відновлення контролю над територією України ОРДЛО.

Як передає RegioNews, про це Кравчук заявив в інтерв'ю ТАСС.

За словами першого президента України, прийняття такого спеціального закону та проведення виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу в тій ситуації, яка є зараз, неможливо.

Спочатку ми пропонуємо синхронну демілітаризацію цієї території, виведення всіх незаконних збройних формувань, зброї. Потім Україна бере під свій особистий контроль кордон і територію, не приймаючи якісь сьогодні кроки, які можуть бути зроблені через півроку-рік", - сказав він.

Кравчук уточнив, що мова йде про кроки щодо затвердження закону про специфічні умови місцевого управління на Донбасі.

Далі формується за результатами виборів, місцева влада. І ця влада починає діяти разом з Україною, а держава бере на себе відповідальність за створення умов для нормального, але специфічного життя людей на цій території з урахуванням того, як вони бачать це життя, як вони хотіли", - заявив Кравчук.

Раніше повідомлялося, що Кравчук вважає, що Мінські угоди виконати неможливо.

Леонід Кравчук ТКГ Донбас вибори ОРДЛО
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