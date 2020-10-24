В Україні - "день тиші": що заборонено

У цей день заборонена будь-яка агітація, а також мітинги та концерти в підтримку партій і кандидатів

У цей день заборонена будь-яка агітація, а також мітинги та концерти в підтримку партій і кандидатів

Фото: flickr

У суботу, 24 жовтня, в Україні настав так званий "день тиші" перед виборами в місцеві органи влади, які відбудуться 25 жовтня.

Це передбачено статтею 54 закону "Про місцеві вибори", інформує RegioNews. Згідно з нормами закону, "передвиборча агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування". Крім того, напередодні та в день голосування забороняється проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій тощо) від імені кандидатів і партій. Також забороняється проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів на підтримку партій і кандидатів. Відповідно до статті 53 закону "Про місцеві вибори", засобам масової інформації протягом останніх двох днів перед днем голосування заборонено оприлюднювати результати опитування громадської думки, пов'язаного з виборами. Нагадаємо, раніше у КВУ розповіли про найбільші проблеми під час виборчої кампанії цього року.

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