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Нацполіція припинила факти незаконного втручання у Єдиний реєстр виборців - Геращенко
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16 жовтня 2020, 10:39 4

Нацполіція припинила факти незаконного втручання у Єдиний реєстр виборців - Геращенко

16 жовтня 2020, 10:39 4
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Рекордний приріст виборців зафіксовано у Затоці Одеської області
Рекордний приріст виборців зафіксовано у Затоці Одеської області
Фото: з відкритих джерел
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Національна поліція України разом із Центральною виборчою комісією зафіксувала факти втручання в роботу Єдиного реєстру виборців, коли в окремих територіальних громадах почала несподівано збільшуватися кількість виборців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на персслужбу МВС.

Рекорд був зафіксований у Затоці, Одеської області, де за місяць з’явилося 25% таких виборців. По десяткам таких фактів були розпочаті кримінальні провадження, певні особи хотіли збільшити кількість виборців, щоб вплинути на результат волевиявлення", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його даними, насамперед таке явище стосувалося невеликих об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Як правило, це ОТГ навколо Києва чи на березі моря в Одеській області, де "дуже дорога земля та постійно точаться сварки за землю", пояснив Геращенко.

Він наголосив, що факти незаконного втручання в Єдиний реєстр виборців припинено і особи, які не мають права голосувати в цих ОТГ, не будуть допущені до виборів.

Раніше повідомлялось, що в Одесі "на гарячому" за організацію схеми підкупу виборців затримали голову виборчої комісії та місцевого мешканця.

вибори поліція голосування Нацполіція підкуп виборців
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