Нацполіція припинила факти незаконного втручання у Єдиний реєстр виборців - Геращенко

Рекордний приріст виборців зафіксовано у Затоці Одеської області

Рекордний приріст виборців зафіксовано у Затоці Одеської області

Фото: з відкритих джерел

Національна поліція України разом із Центральною виборчою комісією зафіксувала факти втручання в роботу Єдиного реєстру виборців, коли в окремих територіальних громадах почала несподівано збільшуватися кількість виборців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на персслужбу МВС.

Рекорд був зафіксований у Затоці, Одеської області, де за місяць з’явилося 25% таких виборців. По десяткам таких фактів були розпочаті кримінальні провадження, певні особи хотіли збільшити кількість виборців, щоб вплинути на результат волевиявлення", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його даними, насамперед таке явище стосувалося невеликих об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Як правило, це ОТГ навколо Києва чи на березі моря в Одеській області, де "дуже дорога земля та постійно точаться сварки за землю", пояснив Геращенко.

Він наголосив, що факти незаконного втручання в Єдиний реєстр виборців припинено і особи, які не мають права голосувати в цих ОТГ, не будуть допущені до виборів.

Раніше повідомлялось, що в Одесі "на гарячому" за організацію схеми підкупу виборців затримали голову виборчої комісії та місцевого мешканця.