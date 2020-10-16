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Нацполиция пресекла факты незаконного вмешательства в Единый реестр избирателей - Геращенко
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16 октября 2020, 10:39 4

Нацполиция пресекла факты незаконного вмешательства в Единый реестр избирателей - Геращенко

16 октября 2020, 10:39 4
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Рекордный прирост избирателей был зафиксирован в Затоке Одесской области
Рекордный прирост избирателей был зафиксирован в Затоке Одесской области
Фото: из открытых источников
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Национальная полиция Украины вместе с Центральной избирательной комиссией зафиксировала факты вмешательства в работу Единого реестра избирателей, когда в отдельных территориальных общинах начала неожиданно увеличиваться количество избирателей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на персс-службу МВД.

Рекорд был зафиксирован в Затоке, Одесской области, где за месяц появилось 25% таких избирателей. По десяткам таких фактов были начаты уголовные производства, определенные лица хотели увеличить количество избирателей, чтобы повлиять на результат волеизъявления", - сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его данным, в первую очередь такое явление касалось небольших объединенных территориальных общин (ОТГ). Как правило, это ОТГ вокруг Киева или на берегу моря в Одесской области, где "очень дорогая земля и постоянно идут ссоры за землю", пояснил Геращенко.

Он отметил, что факты незаконного вмешательства в Единый реестр избирателей прекращено и лица, которые не имеют права голосовать в этих ОТГ, не будут допущены до выборов.

Ранее сообщалось, что в Одессе "на горячем" за организацию схемы подкупа избирателей задержали председателя избирательной комиссии и местного жителя.

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