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05 жовтня 2020, 10:21

Місцеві вибори: Центрвиборчком затвердив вимоги до протоколів ТВК та ДВК

05 жовтня 2020, 10:21
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Також ЦВК внесла зміни до складу низки територіальних виборчих комісій
Також ЦВК внесла зміни до складу низки територіальних виборчих комісій
Фото: з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія затвердила порядок виготовлення, передачі та вимоги до протоколів територіальних та дільничних виборчих комісій.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ЦВК.

"Порядок регулює питання виготовлення і вимоги до протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з відповідних місцевих виборів, протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу (його частини), протоколів ТВК про результати виборів (голосування) з відповідних місцевих виборів та їх передачі відповідним виборчим комісіям", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що у звʼязку з надходженням подань щодо зміни складу тервиборчкомів ЦВК внесла зміни до складу низки територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів.

Нагадаємо, раніше ЦВК достроково розпустила увесь склад Васильківської і Кагарлицької ТВК через порушення чинного законодавства.

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