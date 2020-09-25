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25 вересня 2020, 18:35 2

Єрмак заявив, що в українській політиці мало жінок, а для чоловіків - "окрема доріжка"

25 вересня 2020, 18:35 2
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За статистикою, жінок в Україні більше, ніж чоловіків
За статистикою, жінок в Україні більше, ніж чоловіків
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Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтримав жінок, які хочуть обрати політичну кар'єру.

На своїй Facebook-сторінці Єрмак прокоментував інсталяцію, встановлену перед Верховною Радою. Вона являє собою лабіринт, який показує те, з якими бар'єрами і стереотипами стикається жінка, яка хоче займатися політикою, передає RegioNews.

"Для чоловіків все простіше (в політиці, - ред.). Для них — окрема доріжка, яка веде безпосередньо до Верховної Ради. На жаль, через щільний графік мені не вдалося пройти лабіринт, тому підтримаю цю круту ініціативу хоча б постом. Інсталяція — частина кампанії "Йдеш в політику не одна". Вона повинна заохотити українців підтримувати жінок, які будуть балотуватися на місцевих виборах і мотивувати інших йти в політику і змінювати країну", — написав Єрмак в соцмережі.

Він також нагадав, що за статистикою, жінок в Україні більше, ніж чоловіків.

"Але водночас в українській політиці жінок менше, ніж чоловіків. Це якась неправильна пропорція. Чим менше стереотипів і інших бар'єрів буде на шляху жінок в політику, тим швидше Україна наблизиться до європейського ціннісного вектора", — зазначив глава Офісу президента.

22 вересня у Києві, перед Верховною Радою України розмістили унікальну інсталяцію – лабіринт для жінок. Цей лабіринт...

Опубліковано Андрієм Єрмаком Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Нагадаємо, батько глави ОП Єрмака виявився ветераном російської розвідки.

політика Офіс президента посада офіс жінки
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