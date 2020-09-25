Єрмак заявив, що в українській політиці мало жінок, а для чоловіків - "окрема доріжка"
Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтримав жінок, які хочуть обрати політичну кар'єру.
На своїй Facebook-сторінці Єрмак прокоментував інсталяцію, встановлену перед Верховною Радою. Вона являє собою лабіринт, який показує те, з якими бар'єрами і стереотипами стикається жінка, яка хоче займатися політикою, передає RegioNews.
"Для чоловіків все простіше (в політиці, - ред.). Для них — окрема доріжка, яка веде безпосередньо до Верховної Ради. На жаль, через щільний графік мені не вдалося пройти лабіринт, тому підтримаю цю круту ініціативу хоча б постом. Інсталяція — частина кампанії "Йдеш в політику не одна". Вона повинна заохотити українців підтримувати жінок, які будуть балотуватися на місцевих виборах і мотивувати інших йти в політику і змінювати країну", — написав Єрмак в соцмережі.
Він також нагадав, що за статистикою, жінок в Україні більше, ніж чоловіків.
"Але водночас в українській політиці жінок менше, ніж чоловіків. Це якась неправильна пропорція. Чим менше стереотипів і інших бар'єрів буде на шляху жінок в політику, тим швидше Україна наблизиться до європейського ціннісного вектора", — зазначив глава Офісу президента.
22 вересня у Києві, перед Верховною Радою України розмістили унікальну інсталяцію – лабіринт для жінок. Цей лабіринт...Опубліковано Андрієм Єрмаком Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.
Нагадаємо, батько глави ОП Єрмака виявився ветераном російської розвідки.