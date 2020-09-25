Ермак заявил, что в украинской политике мало женщин, а для мужчин - "отдельная дорожка"

По статистике, женщин в Украине больше, чем мужчин

По статистике, женщин в Украине больше, чем мужчин

На своей Facebook-странице Ермак прокомментировал инсталляцию, установленную перед Верховной Радой. Она представляет собой лабиринт, который показывает то, с какими стереотипами сталкивается женщина, когда хочет заниматься политикой, передает RegioNews.

"Для мужчин все проще (в политике, - ред.). Для них — отдельная дорожка, которая ведет непосредственно к Верховной Рады. К сожалению, из-за плотного графика мне не удалось пройти лабиринт, поэтому поддержу эту крутую инициативу хотя бы постом. Установка — часть кампании "Идешь в политику не одна". Она должна поощрить украинцев поддерживать женщин, которые будут баллотироваться на местных выборах и мотивировать других идти в политику и менять страну", — написал Ермак в соцсети.

Он также напомнил, что по статистике, женщин больше, чем мужчин.

"Но в то же время в украинской политике женщин меньше, чем мужчин. Это какая-то неправильная пропорция. Чем меньше стереотипов и других барьеров будет на пути женщин в политику, тем быстрее Украина приблизится к европейскому ценностному вектору", — отметил глава Офиса президента.

22 вересня у Києві, перед Верховною Радою України розмістили унікальну інсталяцію – лабіринт для жінок. Цей лабіринт... Опубліковано Андрієм Єрмаком Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Напомним, отец главы ОП Ермака оказался ветераном русской разведки.