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25 сентября 2020, 18:35 1

Ермак заявил, что в украинской политике мало женщин, а для мужчин - "отдельная дорожка"

25 сентября 2020, 18:35 1
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По статистике, женщин в Украине больше, чем мужчин
По статистике, женщин в Украине больше, чем мужчин
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Глава Офиса президента Андрей Ермак поддержал женщин, которые хотят избрать политическую карьеру.

На своей Facebook-странице Ермак прокомментировал инсталляцию, установленную перед Верховной Радой. Она представляет собой лабиринт, который показывает то, с какими стереотипами сталкивается женщина, когда хочет заниматься политикой, передает RegioNews.

"Для мужчин все проще (в политике, - ред.). Для них — отдельная дорожка, которая ведет непосредственно к Верховной Рады. К сожалению, из-за плотного графика мне не удалось пройти лабиринт, поэтому поддержу эту крутую инициативу хотя бы постом. Установка — часть кампании "Идешь в политику не одна". Она должна поощрить украинцев поддерживать женщин, которые будут баллотироваться на местных выборах и мотивировать других идти в политику и менять страну", — написал Ермак в соцсети.

Он также напомнил, что по статистике, женщин больше, чем мужчин.

"Но в то же время в украинской политике женщин меньше, чем мужчин. Это какая-то неправильная пропорция. Чем меньше стереотипов и других барьеров будет на пути женщин в политику, тем быстрее Украина приблизится к европейскому ценностному вектору", — отметил глава Офиса президента.

22 вересня у Києві, перед Верховною Радою України розмістили унікальну інсталяцію – лабіринт для жінок. Цей лабіринт...

Опубліковано Андрієм Єрмаком Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Напомним, отец главы ОП Ермака оказался ветераном русской разведки.

политика Офис президента должность офис женщины
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