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10 вересня 2020, 17:34 1

До ВАКС скерували обвинувальний акт щодо колишнього посадовця Держрибагентства

10 вересня 2020, 17:34 1
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Йдеться про справу щодо недостовірної декларації
Йдеться про справу щодо недостовірної декларації
Рixabay
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До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення колишнього першого заступника голови Державного агентства рибного господарства України у поданні недостовірної інформації в електронних деклараціях.

Про це повідомили у пресслужбі САП, передає RegioNews.

"Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування детективів НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього першого заступника голови Державного агентства рибного господарства України у поданні суб’єктом декларування недостовірних відомостей до декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.

Як вже повідомлялось, за версією слідства, у деклараціях за 2016 - 2017 роки та частину 2018 року посадовець не зазначив відомості про наявні у нього фінансові зобов’язання як поручителя за кредитним договором на загальну суму, що перевищує 1,8 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розслідування справи про $6 млн хабара Холодницькому продовжили до листопада.

суд підозра ВАКС САП Декларація
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