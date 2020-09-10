До ВАКС скерували обвинувальний акт щодо колишнього посадовця Держрибагентства
До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення колишнього першого заступника голови Державного агентства рибного господарства України у поданні недостовірної інформації в електронних деклараціях.
Про це повідомили у пресслужбі САП, передає RegioNews.
"Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування детективів НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього першого заступника голови Державного агентства рибного господарства України у поданні суб’єктом декларування недостовірних відомостей до декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.
Як вже повідомлялось, за версією слідства, у деклараціях за 2016 - 2017 роки та частину 2018 року посадовець не зазначив відомості про наявні у нього фінансові зобов’язання як поручителя за кредитним договором на загальну суму, що перевищує 1,8 млн гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розслідування справи про $6 млн хабара Холодницькому продовжили до листопада.