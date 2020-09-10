До ВАКС скерували обвинувальний акт щодо колишнього посадовця Держрибагентства

Йдеться про справу щодо недостовірної декларації

Йдеться про справу щодо недостовірної декларації

Рixabay

До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення колишнього першого заступника голови Державного агентства рибного господарства України у поданні недостовірної інформації в електронних деклараціях.

Про це повідомили у пресслужбі САП, передає RegioNews.

"Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування детективів НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього першого заступника голови Державного агентства рибного господарства України у поданні суб’єктом декларування недостовірних відомостей до декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.

Як вже повідомлялось, за версією слідства, у деклараціях за 2016 - 2017 роки та частину 2018 року посадовець не зазначив відомості про наявні у нього фінансові зобов’язання як поручителя за кредитним договором на загальну суму, що перевищує 1,8 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розслідування справи про $6 млн хабара Холодницькому продовжили до листопада.