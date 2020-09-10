09:51  10 сентября
В Украине зафиксировали 2 582 новых случая коронавируса
11:41  10 сентября
Образование избирательных округов в Киеве оспаривают в суде
17:42  10 сентября
Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2020, 17:34 1

В ВАКС направили обвинительный акт в отношении бывшего чиновника Госрыбагентства

10 сентября 2020, 17:34 1
Читайте також українською мовою
Речь идет о деле относительно недостоверной декларации
Речь идет о деле относительно недостоверной декларации
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Высший антикоррупционный суд направлено обвинительный акт по обвинению бывшего первого заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины в представлении недостоверной информации в электронных декларациях.

Об этом сообщили в пресс-службе САП, передает RegioNews.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования детективов НАБУ направлено в суд обвинительный акт по обвинению бывшего первого заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины в представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, по версии следствия, в декларациях за 2016 - 2017 годы и часть 2018 года чиновник не указал сведения об имеющихся у него финансовые обязательства как поручителя по кредитному договору на общую сумму, превышающую 1,8 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что расследование дела о $6 млн взятки Холодницкому продлили до ноября.

суд подозрение ВАКС САП Декларация
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Штепа и другие: кто станет новым мэром Славянска
Все публикации »
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Все блоги »