В ВАКС направили обвинительный акт в отношении бывшего чиновника Госрыбагентства

Речь идет о деле относительно недостоверной декларации

Речь идет о деле относительно недостоверной декларации

Рixabay

В Высший антикоррупционный суд направлено обвинительный акт по обвинению бывшего первого заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины в представлении недостоверной информации в электронных декларациях.

Об этом сообщили в пресс-службе САП, передает RegioNews.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования детективов НАБУ направлено в суд обвинительный акт по обвинению бывшего первого заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины в представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, по версии следствия, в декларациях за 2016 - 2017 годы и часть 2018 года чиновник не указал сведения об имеющихся у него финансовые обязательства как поручителя по кредитному договору на общую сумму, превышающую 1,8 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что расследование дела о $6 млн взятки Холодницкому продлили до ноября.