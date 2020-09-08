Гео Лерос прибыл на допрос в ГБР
Народный депутат Гео Лерос пришел на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Я не пользуюсь никакой охраной, ни частной, ни государственной. Я не боюсь ни президента, ни Ермака, ни их репрессивного станка, который они включили… Поэтому если со мной или с моей семьей что-то произойдет, за это будет нести ответственность персонально Владимир Зеленский", - сказал депутат.
Как утверждает Лерос, все дела против него сфабрикованы.
Нардеп также заявляет, что президент Владимир Зеленский дал указание посадить его в течение следующего месяца.
Он отметил, что в понедельник "силовики" пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения одного из кафе, в котором он был.
В кафе к моему другу пришли восемь силовиков, которые пытались незаконно снять видео с камер наблюдения, пока я там был", - отметил Лерос.
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований вызывает на допрос нардепа Гео Лероса, который несколько дней назад обвинил президента Зеленского в злоупотреблении властью.