Гео Лерос прибыл на допрос в ГБР

Перед допросом в ГБР он сообщил, что не пользуется услугами охраны, так как не боится ни президента, ни Ермака

Перед допросом в ГБР он сообщил, что не пользуется услугами охраны, так как не боится ни президента, ни Ермака

Фото: Facebook

Народный депутат Гео Лерос пришел на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Я не пользуюсь никакой охраной, ни частной, ни государственной. Я не боюсь ни президента, ни Ермака, ни их репрессивного станка, который они включили… Поэтому если со мной или с моей семьей что-то произойдет, за это будет нести ответственность персонально Владимир Зеленский", - сказал депутат. Как утверждает Лерос, все дела против него сфабрикованы. Нардеп также заявляет, что президент Владимир Зеленский дал указание посадить его в течение следующего месяца. Он отметил, что в понедельник "силовики" пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения одного из кафе, в котором он был. В кафе к моему другу пришли восемь силовиков, которые пытались незаконно снять видео с камер наблюдения, пока я там был", - отметил Лерос. Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований вызывает на допрос нардепа Гео Лероса, который несколько дней назад обвинил президента Зеленского в злоупотреблении властью.

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