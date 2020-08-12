Зеленський сказав, коли в Україні зросте зарплата вчителів

Глава держави хоче, щоб педагоги заробляли більше

Глава держави хоче, щоб педагоги заробляли більше

Фото: Сайт президента

Як передає RegioNews з посиланням на сайт президента, про це він заявив під час зустрічі з випускниками, які найкраще склали ЗНО цього року.

Зеленський зазначив, що вкрай важливо, щоби праця вчителів приносила їм щастя.

"Наші вчителі мають більше заробляти, і під кінець каденції всі повинні це відчувати. Люди, які передають знання, повинні бути щасливими і не думати про побутові речі або де і як заробити", – сказав президент.

Крім того, український лідер виступив з ініціативою про призначення президентських стипендій майбутнім студентам, які набрали максимальну кількість балів на ЗНО.

"Одна надія на таких, як ви. Тому що нове покоління – це не просто молоді люди, а освічені люди, носії знань", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 25 серпня парламент може зібратися на позачергову сесію, щоб ухвалити законопроєкт про збільшення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тисяч гривень.