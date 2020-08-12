Зеленский сказал, когда в Украине повысят зарплату учителям

Глава государства хочет, чтобы педагоги зарабатывали больше

Глава государства хочет, чтобы педагоги зарабатывали больше

Фото: Сайт президента

Как передает RegioNews со ссылкой на сайт президента, об этом он заявил во время встречи с выпускниками, которые лучше всего сдали ВНО в этом году.

Зеленский отметил, что крайне важно, чтобы труд учителей приносил им счастье.

"Наши учителя должны больше зарабатывать, и под конец каденции все должны это чувствовать. Люди, которые передают знания, должны быть счастливыми и не думать о бытовых вещах или где и как заработать", – сказал президент.

Кроме того, украинский лидер выступил с инициативой о назначении президентских стипендий будущим студентам, которые набрали максимальное количество баллов на ВНО.

"Одна надежда на таких, как вы. Потому что новое поколение – это не просто молодые люди, а образованные люди, носители знаний", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 25 августа парламент может собраться на внеочередную сессию, чтобы принять законопроект об увеличении минимальной заработной платы в Украине до 5 тысяч гривен.