Зеленский сказал, когда в Украине повысят зарплату учителям
Президент Владимир Зеленский планирует до конца каденции повысить зарплаты учителям украинских школ.
Как передает RegioNews со ссылкой на сайт президента, об этом он заявил во время встречи с выпускниками, которые лучше всего сдали ВНО в этом году.
Зеленский отметил, что крайне важно, чтобы труд учителей приносил им счастье.
"Наши учителя должны больше зарабатывать, и под конец каденции все должны это чувствовать. Люди, которые передают знания, должны быть счастливыми и не думать о бытовых вещах или где и как заработать", – сказал президент.
Кроме того, украинский лидер выступил с инициативой о назначении президентских стипендий будущим студентам, которые набрали максимальное количество баллов на ВНО.
"Одна надежда на таких, как вы. Потому что новое поколение – это не просто молодые люди, а образованные люди, носители знаний", – подчеркнул Зеленский.
Напомним, 25 августа парламент может собраться на внеочередную сессию, чтобы принять законопроект об увеличении минимальной заработной платы в Украине до 5 тысяч гривен.