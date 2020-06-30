Изменения в Избирательный кодекс парламент может принять 2 июля – Андрей Клочко

Доработанный законопроект может быть принят во втором чтении

Доработанный законопроект может быть принят во втором чтении

Народный депутат Украины, Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко отметил, что законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства (№ 3485) депутаты рассмотрят уже в этот четверг, 2 июля.

Как сообщает RegioNews, об этом он заявил в эфире "UA:Украинское радио".

По его словам, сегодня, 30 июня, состоится заседание Подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии во главе с Алиной Загоруйко, на котором будет рассмотрен этот законопроект. А уже завтра, 1 июля, на заседании Комитета будет приниматься решение, рекомендовать его для принятия во втором чтении.

"К документу подано более четырех тысяч правок. И каждая правка требует внесения изменений ко всему Избирательному кодексу, ко всем книгам этого Закона. Поэтому нужно очень тщательно и беспристрастно подойти к обсуждению документа", - отметил парламентарий.

Он выразил надежду, что после одобрения Комитетом законопроекта о внесении изменений к некоторых законов Украины относительно совершенствования избирательного законодательства можно ожидать, что уже в этот четверг, 2 июля, документ будет вынесен в зал для голосования и проголосован.

Напомним, что Проект Закона о внесении изменений к некоторым законам Украины относительно совершенствования избирательного законодательства (рег. №3485) был принят в первом чтении 4 июня 2020 года.

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