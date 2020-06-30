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30 июня 2020, 12:15 9

Изменения в Избирательный кодекс парламент может принять 2 июля – Андрей Клочко

30 июня 2020, 12:15 9
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Доработанный законопроект может быть принят во втором чтении
Доработанный законопроект может быть принят во втором чтении
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Народный депутат Украины, Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко отметил, что законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства (№ 3485) депутаты рассмотрят уже в этот четверг, 2 июля.

Как сообщает RegioNews, об этом он заявил в эфире "UA:Украинское радио".

По его словам, сегодня, 30 июня, состоится заседание Подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии во главе с Алиной Загоруйко, на котором будет рассмотрен этот законопроект. А уже завтра, 1 июля, на заседании Комитета будет приниматься решение, рекомендовать его для принятия во втором чтении.

"К документу подано более четырех тысяч правок. И каждая правка требует внесения изменений ко всему Избирательному кодексу, ко всем книгам этого Закона. Поэтому нужно очень тщательно и беспристрастно подойти к обсуждению документа", - отметил парламентарий.

Он выразил надежду, что после одобрения Комитетом законопроекта о внесении изменений к некоторых законов Украины относительно совершенствования избирательного законодательства можно ожидать, что уже в этот четверг, 2 июля, документ будет вынесен в зал для голосования и проголосован.

Напомним, что Проект Закона о внесении изменений к некоторым законам Украины относительно совершенствования избирательного законодательства (рег. №3485) был принят в первом чтении 4 июня 2020 года.

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выборы законопроект Избирательный кодекс парламент Клочко Андрей
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