Юрій Васильченко: Держінспекція містобудування створить 8 міжрегіональних управлінь

Створюється принципово новий орган: в кожному міжрегіональному територіальному управлінні будуть обласні підрозділи

Фото: ukrinform.ua

Створюється принципово новий орган: в кожному міжрегіональному територіальному управлінні будуть обласні підрозділи

Голова Державної інспекції містобудування (ДІМ) України Юрій Васильченко розповів про розподіл міжрегіональних головних управлінь новоствореної Інспекції, їх роботу та процес призначення керівників.

Про це йдеться в інтерв’ю "Укрінформ".

"По аналогії територіальних органів Міністерства юстиції України, я планую створення наступних міжрегіональних головних управлінь ДІМ з центрами в таких містах: Західного (м. Рівне), Південно-Західного (м. Івано-Франківськ), Центрально-Західного (м. Хмельницький), Центрального (м. Київ), Північно-Східного (м. Полтава), Південно-Східного (м. Кривий Ріг), Південного (м. Миколаїв), Східного (м. Харків)", - розповів Юрій Васильченко.

За його словами, в кожному міжрегіональному територіальному органі будуть обласні підрозділи.

"Центри управлінь обиралися так, щоб було зручно до них добиратися. Створення терорганів, як окремих юросіб, відповідає ідеї децентралізації, а запропонований формат дозволить оптимізувати наявні ресурси та змінити підходи", - наголосив Юрій Васильченко.

Голова ДІМ також зазначив, що наразі опрацьовується питання щодо керівників терорганів та їх роботи.

"Зараз ми опрацьовуємо питання, чи зможуть вони (керівники терорганів, - ред.) робити свої призначення, чи це буде робити голова ДІМ. Тобто, чи будуть вони окремими юридичними особами", - зазначив Юрій Васильченко.

За словами Васильченка, наразі у діючому законодавстві однозначної відповіді на це питання немає.

"Мені хотілося б, щоб вони були окремим юрособами. Чому? Так краще для розмежування функцій, визначення відповідального за прийняті рішення, оперативності в роботі, також простіше з точки зору їх створення та контролю. Голова ДІМ призначає керівників та їхніх заступників, розподіляє їм бюджет – а далі вони вже самі підбирають собі співробітників, приміщення та розпочинають роботу. І відповідати за все будуть виключно керівники. До речі, вони також можуть набувати статусу в.о., щоб пройти випробувальний термін, показати себе на посаді", - додав Юрій Васильченко.

Нагадаємо, розпорядженням уряду від 6 травня 2020 р. № 488-р Васильченка Юрія Миколайовича призначено Головою Державної інспекції містобудування України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці.