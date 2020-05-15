Юрій Васильченко: Держінспекція містобудування створить 8 міжрегіональних управлінь
Голова Державної інспекції містобудування (ДІМ) України Юрій Васильченко розповів про розподіл міжрегіональних головних управлінь новоствореної Інспекції, їх роботу та процес призначення керівників.
Про це йдеться в інтерв’ю "Укрінформ".
"По аналогії територіальних органів Міністерства юстиції України, я планую створення наступних міжрегіональних головних управлінь ДІМ з центрами в таких містах: Західного (м. Рівне), Південно-Західного (м. Івано-Франківськ), Центрально-Західного (м. Хмельницький), Центрального (м. Київ), Північно-Східного (м. Полтава), Південно-Східного (м. Кривий Ріг), Південного (м. Миколаїв), Східного (м. Харків)", - розповів Юрій Васильченко.
За його словами, в кожному міжрегіональному територіальному органі будуть обласні підрозділи.
"Центри управлінь обиралися так, щоб було зручно до них добиратися. Створення терорганів, як окремих юросіб, відповідає ідеї децентралізації, а запропонований формат дозволить оптимізувати наявні ресурси та змінити підходи", - наголосив Юрій Васильченко.
Голова ДІМ також зазначив, що наразі опрацьовується питання щодо керівників терорганів та їх роботи.
"Зараз ми опрацьовуємо питання, чи зможуть вони (керівники терорганів, - ред.) робити свої призначення, чи це буде робити голова ДІМ. Тобто, чи будуть вони окремими юридичними особами", - зазначив Юрій Васильченко.
За словами Васильченка, наразі у діючому законодавстві однозначної відповіді на це питання немає.
"Мені хотілося б, щоб вони були окремим юрособами. Чому? Так краще для розмежування функцій, визначення відповідального за прийняті рішення, оперативності в роботі, також простіше з точки зору їх створення та контролю. Голова ДІМ призначає керівників та їхніх заступників, розподіляє їм бюджет – а далі вони вже самі підбирають собі співробітників, приміщення та розпочинають роботу. І відповідати за все будуть виключно керівники. До речі, вони також можуть набувати статусу в.о., щоб пройти випробувальний термін, показати себе на посаді", - додав Юрій Васильченко.
Нагадаємо, розпорядженням уряду від 6 травня 2020 р. № 488-р Васильченка Юрія Миколайовича призначено Головою Державної інспекції містобудування України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці.
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