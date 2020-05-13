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13 травня 2020, 14:51 5

Перший заступник голови ОП Трофімов розповів про свою нерухомість та машини

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13 травня 2020, 14:51 5
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Е-декларацію з усім майном він подасть найближчим часом
Фото: pravda.com.ua
Е-декларацію з усім майном він подасть найближчим часом

Перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов розповів про свій майновий стан і про те, що внесе в е-декларацію.

Про це він заявив в інтерв'ю у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

На питання Гордона, чи багатий він чоловік, чи є у нього будинок, машина і так далі, Трофімов нагадав, що він, як і всі чиновники, буде подавати е-декларацію найближчим часом, оскільки "пандемія трошки відсунула терміни, які диктує НАЗК".

Є будинок, є квартира, є машина і не одна, хороша машина. Я прийшов сюди вже маючи якісь свої заощадження, тому я нічого не приховую, хоча може бути прозвучить смішно, але будинок оформлений на маму, квартира на бабусю", - розповів він.

Трофімов також зазначив, що, хоча це і виглядає "по-чиновницькому", але, записуючи майно на родичів, він був мотивований не бажанням приховати активи, оскільки тоді він ще і не припускав, що може потрапити у владу, а прагненням забезпечити членів сім'ї. "Це було давно, у 2012 році, якщо я не помиляюся, вже після того як не стало мого батька. Тому для мене ці речі були мотивовані саме цим фактором. Мені здавалося, що зараз треба всіх членів сім'ї забезпечити... Я нічого цього не приховую", - пояснив заступник голови ОП.

На питання: "Добре приходити у владу маючи закриті фінансові питання?" Трофімов відповів: "Безумовно. У тебе вільна свідомість. Ти не думаєш про те, що тобі треба купити хліб додому, за лікарню заплатити і так далі. Це на сьогодні одна з небагатьох стійких опцій в мотивації, коли людина дозріла і готова свої зусилля екстраполювати в якісь серйозні справи. Я в частині своєї відповідальності намагаюся знаходити якихось таких людей, які вже мотивовані бажанням показати щось більше, вирівняли свої бізнеси, комусь делегували... їм вже нудно. Є такі люди, їх небагато, і це їх слова. Вони кажуть, нам реально нудно. Йде ретельний пошук саме в цій категорії. Я думаю, що такі люди будуть успішними мерами в тому числі".

Нагадаємо, Сергій Трофімов був призначений першим заступником голови Офісу Президента 21 травня 2019 року. Родом із Запоріжжя, закінчив Запорізький будівельний технікум і Бізнес-школу "Міжнародний інститут менеджменту". До перемоги Зеленського на президентських виборах Трофимов з 2005 року працював в ТОВ "Студія Квартал 95". З 2007-го по 2019 рік – був виконавчим продюсером студії. Під час виборчої кампанії в штабі Зеленського очолював неформальну групу "Квартал". В даний час в Офісі Президента відповідає за регіональну політику.


е-декларація Сергій Трофимов Офіс президента финансы
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