Первый замглавы ОП Трофимов рассказал о своей недвижимости и машинах

Е-декларацию со всем имуществом он подаст в ближайшее время

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Е-декларацию со всем имуществом он подаст в ближайшее время

Об этом он заявил в интервью в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" .

На вопрос Гордона, богатый ли он человек, есть ли у него дом, машина и так далее, Трофимов напомнил, что он, как и все чиновники, будет подавать е-декларацию в ближайшее время, поскольку "пандемия немножко сдвинула сроки, которые диктует НАЗК".

Есть дом, есть квартира, есть машина и не одна, хорошая машина. Я пришел сюда уже имея какие-то свои сбережения, поэтому я ничего не скрываю, хотя может быть прозвучит смешно, но дом оформлен на маму, квартира на бабушку", - рассказал он.

Трофимов также отметил, что, хотя это и выглядит "по-чиновьичьи", но, записывая имущество на родственников, он был мотивирован не желанием скрыть активы, поскольку тогда он еще и не предполагал, что может попасть во власть, а стремлением обеспечить членов семьи. "Это было давно, в 2012 году, если я не ошибаюсь, уже после того как не стало моего отца. Поэтому для меня эти вещи были мотивированы именно этим фактором. Мне казалось, что сейчас надо всех членов семьи обеспечить... Я ничего этого не скрываю", - пояснил замглавы ОП.

На вопрос: "Хорошо приходить во власть имея закрытые финансовые вопросы?" Трофимов ответил: "Безусловно. У тебя свободное сознание. Ты не думаешь о том, что тебе надо хлеб купить домой, за больницу заплатить и так далее. Это на сегодня одна из немногих устойчивых опций в мотивации, когда человек созрел и готов свои усилия экстраполировать в какие-то серьезные дела. Я в части своей ответственности стараюсь находить каких-то таких людей, которые уже мотивированы желанием показать что-то большее, выровняли свои бизнесы, кому-то делегировали… им уже скучно. Есть такие люди, их немного, и это их слова. Они говорят, нам реально скучно. Идет тщательный поиск именно в этой категории. Я думаю, что такие люди будут и успешными мэрами в том числе".

Напомним, Сергей Трофимов был назначен первым заместителем главы Офиса Президента 21 мая 2019 года. Родом из Запорожья, закончил Запорожский строительный техникум и Бизнес-школу "Международный институт менеджмента". До победы Зеленского на президентских выборах Трофимов с 2005 года работал в ООО "Студия Квартал 95". С 2007-го по 2019 год – был исполнительным продюсером студии. Во время избирательной кампании в штабе Зеленского возглавлял неформальную группу "Квартал". В настоящее время в Офисе Президента отвечает за региональную политику.