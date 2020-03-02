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Бойовики обстріляли місто в Донецькій області. Поранено місцевого жителя
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02 березня 2020, 12:59 9

Бойовики обстріляли місто в Донецькій області. Поранено місцевого жителя

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02 березня 2020, 12:59 9
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2 березня збройні формування Російської Федерації вкотре свідомо пішли на загострення ситуації на лінії зіткнення, порушуючи домовленості з припинення вогню
Фото: ООС
2 березня збройні формування Російської Федерації вкотре свідомо пішли на загострення ситуації на лінії зіткнення, порушуючи домовленості з припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об‘єднаних сил.

Російські окупанти цілеспрямовано обстріляли Красногорівку у Мар’їнському районі Донецької області. Бойовики вели вогонь на ураження по будинкам мирних жителів із застосуванням мінометів калібру 120 мм. Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками було поранено одного мешканця. Жителю оперативно надали медичну допомогу.

"Такі зухвалі дії російських окупантів зайвий раз свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України. Підрозділи ООС для подавлення вогню противника та припинення збройних провокацій використовували наявні вогневі засоби та дали по російським окупантам адекватну відповідь, наносячи ефективне вогневе ураження. Втрати противника уточнюються”, - зазначили в ООС.

Командування операції Об’єднаних сил наголосило, що жоден акт агресії в подальшому не залишиться без належної відповіді.


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