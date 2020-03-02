Бойовики обстріляли місто в Донецькій області. Поранено місцевого жителя
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об‘єднаних сил.
Російські окупанти цілеспрямовано обстріляли Красногорівку у Мар’їнському районі Донецької області. Бойовики вели вогонь на ураження по будинкам мирних жителів із застосуванням мінометів калібру 120 мм. Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками було поранено одного мешканця. Жителю оперативно надали медичну допомогу.
"Такі зухвалі дії російських окупантів зайвий раз свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України. Підрозділи ООС для подавлення вогню противника та припинення збройних провокацій використовували наявні вогневі засоби та дали по російським окупантам адекватну відповідь, наносячи ефективне вогневе ураження. Втрати противника уточнюються”, - зазначили в ООС.
Командування операції Об’єднаних сил наголосило, що жоден акт агресії в подальшому не залишиться без належної відповіді.
- 17:31 02 березня Останній Ілліч: під Полтавою досі стоїть пам’ятник диктатору Леніну
- 17:25 02 березня В українських супермаркетах ажіотаж на крупи та медичні маски
- 17:20 02 березня "Укравтодор" отримає 19 мільярдів гривень кредитних гарантій уряду
- 17:20 02 березня Нардеп: у "Слузі народу" розглядають єдиного кандидата на прем’єра - Шмигаля
- 17:06 02 березня У тестовому режимі почав працювати канал для Донбасу
- 17:03 02 березня На Закарпатті вилучили 374 кг героїну
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:57 25 лютого Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)