"Я не вірус". У Харкові китайський студент влаштував одиночний пікет

У центрі Харкова китайський студент вийшов на одиночний пікет на підтримку хворих коронавірусом

Фото: pixabay.com

У центрі Харкова китайський студент вийшов на одиночний пікет на підтримку хворих коронавірусом

Про це, як повідомляє RegioNews, пишуть в соцмережах.

Чоловік у медичній масці вийшов до пам'ятника Шевченку на вулиці Сумській в Харкові з плакатом, на якому на декількох мовах було написано: "Я не вірус! Я людина! Викорінення забобонів! Ми - весь світ! Ми ніколи нікого не дискримінуємо! Ми зробимо день світліше!".