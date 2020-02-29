Українців, що перебувають на карантині в Нових Санжарах можуть відпустити додому наступного четверга
Журналіст Олександр Махов на своїй сторінці в Facebook повідомив, як йдуть справи в Нових Санжарах і коли евакуйованих з Ухань українців можуть відпустити додому, пише RegioNews.
До медцентру Нацгвардії прибули епідеміологи повторно брати матеріали для аналізу на коронавірус. Результати мають...Опубліковано Oleksandr Makhov Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.
До даними журналіста в медцентр Нацгвардії направлено групу епідеміологів для взяття повторних аналізів на коронавірус у всіх, хто зараз перебуває в Полтавській області. Результати будуть готові наступного тижня, до середи. Після цього вже буде прийматися рішення про те, коли люди зможуть відправиться додому.
Як повідомляється в пості Олександра Махова, попередньо в четвер, всіх евакуйованих можуть відпустити додому.
Як ми повідомляли раніше, у мережі з’явилося відео, на якому видно, що автобус із евакуйованими українцями із китайської провінції Ухань, де зараз лютує небезпечний коронавірус, невідомі закидали камінням.
Повідомлялося, що Україна може відправити другий літак для евакуації людей з Китаю.
- 18:12 29 лютого Злам табло Одеського аеропорту: прокуратура хоче заарештувати майно членів "Кібер Альянсу"
- 17:59 29 лютого Чернігівська ОДА отримала нового першого заступника
- 17:48 29 лютого У Харкові розтрощили намет "Партії Шарія": постраждали двоє людей
- 17:34 29 лютого На Рівненщині затримали банду, яка вимагала гроші в ув’язнених
- 17:11 29 лютого Українців, що перебувають на карантині в Нових Санжарах можуть відпустити додому наступного четверга
- 16:58 29 лютого У Франківську дезінфікують маршрутки
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 13:59 22 лютого Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
- 17:38 23 лютого Відео з Нових Санжар: як евакуйованим доставляють їжу