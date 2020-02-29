Українців, що перебувають на карантині в Нових Санжарах можуть відпустити додому наступного четверга

У медцентр Нацгвардії направлено групу епідеміологів для взяття повторних аналізів на коронавірус у всіх, хто зараз знаходиться в Полтавській області. Їх результати будуть готові в середу, 3 березня

Фото: Олександр Махов

У медцентр Нацгвардії направлено групу епідеміологів для взяття повторних аналізів на коронавірус у всіх, хто зараз знаходиться в Полтавській області. Їх результати будуть готові в середу, 3 березня

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