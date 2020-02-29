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29 лютого 2020, 17:11 7

Українців, що перебувають на карантині в Нових Санжарах можуть відпустити додому наступного четверга

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29 лютого 2020, 17:11 7
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У медцентр Нацгвардії направлено групу епідеміологів для взяття повторних аналізів на коронавірус у всіх, хто зараз знаходиться в Полтавській області. Їх результати будуть готові в середу, 3 березня
Фото: Олександр Махов
У медцентр Нацгвардії направлено групу епідеміологів для взяття повторних аналізів на коронавірус у всіх, хто зараз знаходиться в Полтавській області. Їх результати будуть готові в середу, 3 березня

Журналіст Олександр Махов на своїй сторінці в Facebook повідомив, як йдуть справи в Нових Санжарах і коли евакуйованих з Ухань українців можуть відпустити додому, пише RegioNews.

До медцентру Нацгвардії прибули епідеміологи повторно брати матеріали для аналізу на коронавірус. Результати мають...

Опубліковано Oleksandr Makhov Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.

До даними журналіста в медцентр Нацгвардії направлено групу епідеміологів для взяття повторних аналізів на коронавірус у всіх, хто зараз перебуває в Полтавській області. Результати будуть готові наступного тижня, до середи. Після цього вже буде прийматися рішення про те, коли люди зможуть відправиться додому.

Як повідомляється в пості Олександра Махова, попередньо в четвер, всіх евакуйованих можуть відпустити додому.

Як ми повідомляли раніше, у мережі з’явилося відео, на якому видно, що автобус із евакуйованими українцями із китайської провінції Ухань, де зараз лютує небезпечний коронавірус, невідомі закидали камінням.

Повідомлялося, що Україна може відправити другий літак для евакуації людей з Китаю.


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