Кіровоградська обласна рада попросила уряд відтермінувати медичну реформу
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на проєкт рішення облради.
"Підтримати звернення депутатів Кіровоградської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо відтермінування впровадження медичної реформи в закладах охорони здоров’я області вторинного та третинного рівнів", – йдеться у тексті проєкту.
Як пояснюють самі депутати, про відтермінування медреформи попросили через відсутність можливості фінансової мотивації активної лікарської практики, неврахування середнього рівня наявних фахівців та обладнання, відсутність коштів і часу для приведення у відповідність з вимогами специфікації НСЗУ матеріально-технічної бази.
Як стало відомо раніше, у Черкасах із 1 квітня можуть скоротити 300 медичних працівників, бо за новою програмою фінансування на них не вистачає коштів
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