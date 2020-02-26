На Черкащині з початком квітня можуть звільнити 300 медпрацівників: причини та деталі

У Черкасах із 1 квітня можуть скоротити 300 медичних працівників, бо за новою програмою фінансування на них не вистачає коштів

<div class="publication_subtitle_mobile">У Черкасах із 1 квітня можуть скоротити 300 медичних працівників, бо за новою програмою фінансування на них не вистачає коштів</div> <div class="publication_text"> <p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-db448d06-7fff-48ec-b342-5e61a8f02892">Про це директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міськради Олег Стадник написав на особистій Facebook-сторінці.</span></p> <p><span id="docs-internal-guid-db448d06-7fff-48ec-b342-5e61a8f02892">"По напрямках, яких не має в пакеті фінансових гарантій, наприклад фізіотерапія, заклади вже подали інформацію в Міський Центр Зайнятості про біля 300 працівників, як попередження про можливе скорочення. Якщо власник-міська рада на сесії не виділить коштів на програму бюджетної підтримки, це стане реальністю”, - написав директор департаменту. </span></p> <p><iframe allow="encrypted-media" allowtransparency="true" frameborder="0" height="766" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foleg.stadnik.90%2Fposts%2F1850544701744802&width=500" style="border:none;overflow:hidden" width="500">

Нагадаємо, що медикам загрожує звільнення у зв’язку зі зміною фінансування медичних закладів. Адже медреформа, другий етап якої стратує саме з початку квітня, передбачає, замість медичної субвенції – пряме фінансування медпослуг Національною службою здоров’я України.

Як стало відомо раніше, президент Володимир Зеленський вирішив створити колегію лікарів, яка проаналізує медичну реформу. Про це він сказав під час відвідування Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування в середу, 19 лютого



