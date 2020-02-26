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26 лютого 2020, 13:23 2

На Черкащині з початком квітня можуть звільнити 300 медпрацівників: причини та деталі

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26 лютого 2020, 13:23 2
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У Черкасах із 1 квітня можуть скоротити 300 медичних працівників, бо за новою програмою фінансування на них не вистачає коштів

Нагадаємо, що медикам загрожує звільнення у зв’язку зі зміною фінансування медичних закладів. Адже медреформа, другий етап якої стратує саме з початку квітня, передбачає, замість медичної субвенції – пряме фінансування медпослуг Національною службою здоров’я України.

Як стало відомо раніше, президент Володимир Зеленський вирішив створити колегію лікарів, яка проаналізує медичну реформу. Про це він сказав під час відвідування Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування в середу, 19 лютого



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