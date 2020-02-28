У Полтаві безпритульних тварин визнали частиною екосистеми міста
Полтавська міськрада 28 лютого на 30 сесії визнала безпритульних котів частиною екосистеми міста, щоб попередити жорстоке поводження з тваринами
Полтавська міськрада 28 лютого на 30 сесії визнала безпритульних котів частиною екосистеми міста, щоб попередити жорстоке поводження з тваринами
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело Poltavske TV.
За це рішення проголосували 29 депутатів міської ради.
Рішення ухвалили, щоб впровадити дієві заходи щодо захисту тварин від жорстокого поводження та гуманного ставлення до них, а також щоб забезпечити виконання "Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Полтава на 2017-2021 роки".
Як повідомляли RegioNews раніше, 28 лютого 2020 року розпочалася 30 сесія Полтавської міської ради, депутати планують розглянути 88 питань.
Полтавська міська рада зібралася на сесію
28 лютого 2020, 11:44Зеленський відклав свій візит до Нових Санжар
25 лютого 2020, 13:20
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
- 15:39 28 лютого На Прикарпатті ізолювали жінку з підозрою на коронавірус
- 15:35 28 лютого Кіровоградська обласна рада попросила уряд відтермінувати медичну реформу
- 15:33 28 лютого Прокуратура оголосила про підозру "отаману", який захоплював Раду Криму у 2014 році
- 15:29 28 лютого Коронавірус спричинив рекордний обвал міжнародних ринків
- 15:24 28 лютого Голові Чернівецької облради Івану Мунтяну залишили як запобіжний захід 10 мільйонів застави
- 15:17 28 лютого Потрібно знайти консенсус між інтересами держави та громад - Андрій Клочко
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 13:59 22 лютого Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації