У Полтаві безпритульних тварин визнали частиною екосистеми міста

Полтавська міськрада 28 лютого на 30 сесії визнала безпритульних котів частиною екосистеми міста, щоб попередити жорстоке поводження з тваринами

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Полтавська міськрада 28 лютого на 30 сесії визнала безпритульних котів частиною екосистеми міста, щоб попередити жорстоке поводження з тваринами

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело Poltavske TV.

За це рішення проголосували 29 депутатів міської ради.

Рішення ухвалили, щоб впровадити дієві заходи щодо захисту тварин від жорстокого поводження та гуманного ставлення до них, а також щоб забезпечити виконання "Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Полтава на 2017-2021 роки".

Як повідомляли RegioNews раніше, 28 лютого 2020 року розпочалася 30 сесія Полтавської міської ради, депутати планують розглянути 88 питань.